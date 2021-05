Amerikaanse staten willen dat Facebook afziet van Instagram Kids

De procureurs-generaal van meer dan veertig Amerikaanse staten hebben een brief aan Mark Zuckerberg geschreven waarin ze Facebook oproepen om mede vanwege privacy af te zien van Instagram Kids. Deze kinderversie van Instagram is bedoeld voor kinderen onder de dertien jaar.

Volgens de procureurs-generaal blijkt uit onderzoek dat social media schadelijk voor het welzijn van kinderen kan zijn. Instagram zou misbruik maken van de 'fear of missing out' en het verlangen naar goedkeuring van leeftijdsgenoten. Ook vinden de briefschrijvers dat kinderen niet in staat zijn om om te gaan met de uitdagingen die bij het hebben van een Instagram-account komen kijken.

"Kinderen hebben nog geen ontwikkeld besef van privacy", aldus de procureurs-generaal. Zo weten kinderen niet welke content ze wel of niet moeten delen, dat wat ze online plaatsen altijd online blijft en wie toegang tot de gedeelde data heeft. "Kinderen zijn ook gewoon te jong om om te gaan met de complexiteit van wat ze online tegenkomen."

Als derde punt stellen de procureurs-generaal dat Facebook een verleden heeft als het gaat om het niet beschermen van de veiligheid en privacy van kinderen op het platform. Zo bevatte Facebooks Messenger Kids-app een ontwerpfout waardoor kinderen met vreemden konden chatten die niet door de ouders waren goedgekeurd. Verder werd door een fout in het algoritme content over gewichtsverlies getoond aan personen met een eetstoornis.

"Deze alarmerende fouten trekken in twijfel of Facebook wel in staat is om de kinderen op hun beoogde Instagram-platform te beschermen en aan relevante privacywetgeving te voldoen", zo schrijven de procureurs-generaal. "Facebook voorziet niet in een behoefte, maar creëert er een, aangezien het platform vooral gericht is op kinderen zonder Instagram-account." De briefschrijvers stellen afsluitend dat een Instagram-platform voor kinderen voor verschillende redenen schadelijk is en Facebook het daarom niet moet lanceren (pdf).