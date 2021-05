Openbaar Ministerie: encryptie nooit bedoeld als schild voor criminelen

Encryptie is nooit bedoeld als schild voor criminelen en er zou naar oplossingen moeten worden gekeken waardoor toegang tot versleuteld bewijs mogelijk wordt, zo stelt het Openbaar Ministerie in het vandaag verschenen jaarbericht 2020. Volgens het OM wordt de opsporing van doorsnee strafzaken momenteel ernstig bemoeilijkt door standaard gebruik van end-to-end-versleuteling. Een concreet aantal strafzaken waar encryptie voor problemen zorgt wordt echter niet genoemd.

"Encryptie is nooit bedoeld als schild voor criminelen; dat doet geen recht aan het leed van slachtoffers", laat het Openbaar Ministerie weten, dat naar eigen zeggen een 'betere balans' zoekt. De organisatie is voorstander van het verkennen van technische oplossingen die in samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap worden ontwikkeld. "En die – proportioneel en met rechtstatelijke waarborgen – toegang tot versleuteld bewijs mogelijk maken."

Het OM wijst in het jaarbericht ook naar de operatie tegen versleutelde chatdienst EncroChat. De politie wist begin vorig jaar 25 miljoen berichten van gebruikers van de chatdienst te onderscheppen voordat ze door EncroChat konden worden versleuteld. "Het was het alsof politie en justitie aan de vergadertafel zaten van de georganiseerde misdaad", aldus het jaarbericht (pdf). Eerder dit jaar werd bekend dat het politie ook was gelukt om met miljoenen versleutelde berichten van berichtendienst Sky ECC mee te lezen.