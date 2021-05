Locatefamily.com krijgt boete van 525.000 euro voor overtreden AVG

De website Locatefamily.com heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 525.000 euro gekregen wegens het overtreden van de AVG. Tevens heeft de privacytoezichthouder een last onder dwangsom opgelegd om de overtreding te stoppen.

Locatefamily.com biedt een platform waarop mensen kunnen zoeken naar contactgegevens van bekenden die zij uit het oog zijn verloren, zoals telefoonnummers en adresgegevens. De website is voor iedereen toegankelijk en bevat gegevens van burgers van zowel binnen als buiten de EU, zonder dat die hiervan weten. Zo'n 700.000 Nederlanders staan vermeld op de site. De Autoriteit Persoonsgegevens ontving tientallen klachten van mensen waarvan de gegevens op Locatefamily.com staan.

Het laten wissen van de gegevens op de website blijkt lastig. Zo wordt er niet (adequaat) gereageerd op verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens en heeft Locatefamily.com geen vestiging dan wel een vertegenwoordiger binnen de EU. Het niet hebben van een vertegenwoordiger in de EU is een overtreding van de AVG en de reden dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu een boete heeft opgelegd.

Organisaties die in de Europese Unie diensten of producten aanbieden, moeten voor EU-burgers een loket inrichten waar zij terecht kunnen voor informatie of om hun privacyrechten uit te oefenen, zoals het laten verwijderen van gegevens. Locatefamily.com heeft dit niet. Door optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Locatefamily.com inmiddels de gegevens verwijderd van mensen die niet meer op de website wilden staan.

Naast de boete van 525.000 euro heeft de toezichthouder Locatefamily.com een last onder dwangsom opgelegd om een vertegenwoordiger in de EU aan te wijzen. Het bedrijf had tot 18 maart 2021 de tijd om dit te regelen. Als dat niet is gebeurd moet de website voor elke twee weken dat niet aan de last is voldaan 20.000 euro betalen, met een maximum van 120.000 euro. Locatefamily.com heeft nog niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten of zij inmiddels een vertegenwoordiger in de EU heeft aangewezen.