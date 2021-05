Toezichthouder verbiedt Facebook om persoonlijke WhatsApp-data te gebruiken

Our request to the lead supervisory authority for an investigation into the actual practice of data sharing was not honoured so far.

The order is immediately enforceable. This is done under the urgency procedure of the General Data Protection Regulation (GDPR), which provides for the adoption of provisional measures with a specified period of validity in the respective territory, in this case Germany.

Due to the limited duration of the order in the emergency procedure of only three months, the HmbBfDI will bring this case to the European Data Protection Board (EDPB) in order to facilitate a binding decision at European level.

Enkele interessante passages uit het persbericht dat het artikel niet noemt:De "lead supervisory authority" is de gegevensbeschermingsautoriteit van Ierland, waar de Europese tak van Facebook gevestigd is. Die hoort de leiding te nemen over het afhandelen van klachten over bedrijven die in Ierland gevestigd zijn, maar verzuimt kennelijk om dat bij Facebook ook te doen.Deze beslissing is alleen geldig binnen Duitsland en slechts voor een beperkte periode.De periode is slechts drie maanden, en men gaat op Europees niveau, dus niet via Ierland, proberen hier een permanente beslissing van te maken.Ierland is een Britse kolonie geweest. De Britten hebben tijdens de industriële revolutie de industrialisatie van Ierland actief tegengehouden, waardoor Ierland op een moeilijk in te lopen achterstand werd gezet. Dat heeft men opgelost door zichzelf als springplank naar Europa te positioneren voor Amerikaanse bedrijven, vanaf de jaren 1980 als ik me niet vergis. Het binnenhalen van de Europese vestigingen van grote Amerikaanse bedrijven heeft de Ierse economie een enorme oppepper gegeven.Dat is niet goed voor de animo om grote Amerikaanse bedrijven nu stevig aan te pakken als ze zich op privacygebied misdragen. De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit was jarenlang niet meer dan een kantoortje boven een buurtsupermarkt in een afgelegen dorp. Letterlijk. Dat is een aantal jaar geleden verbeterd, ze zijn centraler gehuisvest en een stuk groter dan ze waren. Deze actie van de Hamburgse gegevensbeschermingsautoriteit geeft echter de indruk dat de wil om wangedrag van Amerikaanse bedrijven aan te pakken nog steeds ontbreekt.