NFI gaat studenten opleiden om met zoekmachine Hansken te werken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat honderdvijftig studenten 'Forensisch ICT' van de Hogeschool Leiden opleiden om met de zoekmachine Hansken te werken. Hansken is een door het NFI ontwikkelde forensische zoekmachine voor het doorzoeken van grote hoeveelheden data op in beslag genomen apparaten van verdachten. Zo werd Hansken onder andere ingezet om data van de versleutelde chatdienst EncroChat inzichtelijk te maken.

De forensische zoekmachine wordt komende maand geïnstalleerd in het IoT Forensic Lab van de Hogeschool Leiden. "Het is een win-win situatie”, zegt Hans Henseler, lector Digital Forensics & E-Discovery van de hogeschool. Henseler werkt ook voor het NFI. "De kans is groot dat studenten later bij één van de opsporingsdiensten of het NFI gaan werken. Ze hebben een groot voordeel wanneer ze tijdens hun studie vast kennis maken met hoe Hansken werkt."

Volgens het NFI kan het op haar beurt profiteren van de kennis van studenten. "Digitale ontwikkelingen gaan zó snel, dat het NFI Hansken niet alleen ‘up to date’ kan houden. Hansken moet steeds weer aansluiten op nieuwe ontwikkelingen. We kunnen daar de hulp van studenten goed bij gebruiken", stelt Erwin van Eijk van het NFI. Door het open karakter van de zoekmachine kunnen studenten zelf nieuwe tools leren bouwen voor de machine.