GGD gaat aantal medewerkers met toegang tot coronasysteem beperken

GGD-GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van GGD'en, gaat het aantal medewerkers dat toegang tot het coronasysteem HPZone heeft verder beperken. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een audit die wegens de recente datadiefstal uit systemen van de GGD werd uitgevoerd.

HPZone en HPZone Lite zijn webapplicaties voor de registratie van infectieziekten. Het wordt gebruikt voor bron- en contactonderzoek. HPZone Lite is een variant van HPZone waarmee alleen coronagegevens aan GGD-medewerkers beschikbaar worden gesteld. Het bevat de data van zo'n één miljoen mensen. Het gaat om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en burgerservicenummer.

HPZone Lite is ook het systeem waaruit het RIVM de dagelijkse besmettingscijfers haalt. Gegevens uit HPZone (Lite), alsmede het systeem CoronIT, werden door GGD-medewerkers op internet te koop aangeboden. Vanwege de datadiefstal werden verschillende maatregelen aangekondigd. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid liet een audit uitvoeren om te kijken of deze maatregelen ook zijn doorgevoerd.

Uit de audit blijkt dat het niet meer mogelijk is om de print- en exportfunctionaliteit vanuit HPZone (Lite) te gebruiken. Tevens is het niet meer mogelijk om de printfunctionaliteit van CoronIT te gebruiken. "Wel stelt het rapport dat het aantal medewerkers dat toegang heeft tot HPZone verder beperkt kan worden. GGD-GHOR Nederland meldt mij dat hier actie op wordt ondernomen", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder laat de audit zien dat de logging, om afwijkend gedrag te signaleren, is verbeterd. Het Security Operations Center (SOC), dat is ingericht om controle op het gebruik van HPZone (Lite) en CoronIT te kunnen monitoren, ontvangt geautomatiseerd signalen. GGD-GHOR Nederland geeft aan dat het de verwerking van deze signalen nog verder zal automatiseren.

HPZone (Lite) zal uiteindelijk worden vervangen. Een proces dat inmiddels in gang is gezet. Het is de bedoeling dat GGD Contact het systeem zal vervangen. GGD Contact is een app waarmee gebruikers contactgegevens kunnen verzamelen van de mensen bij wie ze in de buurt zijn geweest in de periode dat ze waarschijnlijk besmettelijk waren. Deze informatie kan de GGD voor het bron- en contactonderzoek gebruiken.