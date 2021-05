Mag je software ontwikkelen waarmee kan worden valsgespeeld in een game?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Als freelance programmeur krijg ik allerhande vragen, maar dit is toch wel de gekste: een man wil graag dat ik software maak om bij een niet nader te noemen spel onopvallend vals te spelen. Hij had gelezen dat ik bepaalde kennis heb waarmee dat inderdaad een heel eind moet kunnen, en hij is bereid daar goed voor te betalen. Maar, afgezien van het ethische aspect hieraan, mag dit überhaupt wel? De EULA van het spel vermeldt natuurlijk in koeienletters dat valsspelen verboden is. Ben ik strafbaar als ik hem help?

Antwoord: Je bent niet strafbaar in de zin dat de politie je komt arresteren en je een boete of celstraf kunt krijgen. Dat is een verschil met bijvoorbeeld iemand uitleggen hoe bommen te maken of scripts voor computervredebreuk aan te leveren. Dat is strafbaar, zodat jij als maker van precursors als medeplichtige (verschaffen van gelegenheid, middelen, inlichtingen etc) aangemerkt wordt. Valsspelen in een game is niet strafbaar, dus behulpzaam daarbij zijn ook niet.

Omdat jij de EULA niet hebt geaccepteerd, kan de spelaanbieder je ook geen boete opleggen die in de EULA staat, of je van het spel verbannen – je zit ook niet in het spel, dus de regels van het spel raken jou niet.

Mogelijk dat je in auteursrechtelijke problemen komt als voor het maken van jouw valsspelsoftware het nodig is om de bestaande software aan te passen. Je mag een protocol reverse engineeren en daar dan je eigen client of server voor schrijven, maar niet de client reverse engineeren en klonen in aangepaste vorm.

Mijn gevoel zou zijn hier niet op in te gaan. Niet zozeer vanwege de kans op claims, maar vooral vanwege dat ethische aspect. En de heisa die er omheen komt. Iemand die expliciet wil valsspelen, gaat die ook echt betalen? Is die eerlijk over jouw aandeel als er problemen komen? Ik zou zo’n klant niet willen hebben.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.