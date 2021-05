Benzinetekort in Verenigde Staten door ransomware-aanval neemt af

Mensen zijn net lemmings af en toe.

Even een berichtje over een pandemie en toiletpapier is nergens meer te verkrijgen. Eten genoeg maar geen toiletpapier.

Even een berichtje over een gehackte benzinepijpleiding en mensen gaan zelfs benzine tanken en en plastic tassen doen!!

Dit waren dus tevens de mensen (dumbos) die de benzinetekorten veroorzaakten in de 'ikke-ikke' cultuur waarin ze leven want als ze gewoon getankt hadden was er niks aan de hand en had niemand wat van die hack (of het echt zo was weten we nog steeds niet, kan ook PR zijn geweest om heel voorspellend, benzinetekorten te veroorzaken) omdat iedereen dan nog gewoon kon tanken en er genoeg was voor iedereen (daar gaat de eerlijk delen theorie).



The new Green deal moet erdoor gedrukt worden en dat kan alleen maar als we geloven in hun klimaatfabeltje en zo creeeren ze het. Had je maar een Tesla moeten rijden, dan had je niks van die tekorten gemerkt.. Het begint allemaal zoooo doorzichtig te worden dat men overal bezig is met de Klaus Schwab 'build back better' onzin dat je het overal ziet gebeuren omdat ze vier jaar in moeten halen die Trump hen afgenomen heeft en daarmee hun 'boiling frog syndroom' afgepakt heeft want nu zien steeds meer mensen het gebeuren.

Interessante tijden komen eraan, dat is een ding wat zeker is.