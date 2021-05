CoronaMelder moet door update minder onterechte meldingen versturen

De CoronaMelder van de overheid maakt vanaf vandaag gebruik van een nieuwe versie van het Google Apple Exposure Notification (GAEN) framework waardoor de app minder onterechte melding moet versturen, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. CoronaMelder is al ruim 4,8 miljoen keer gedownload.

Gebruikers van de app klaagden over onterechte meldingen die het gevolg waren van signalen die door muren en vloeren waren gegaan. De nieuwe versie van het framework zorgt ervoor dat CoronaMelder nu beter onderscheid kan maken bij obstakels in een ruimte. "Hiermee worden besmettingsmeldingen uit de app betrouwbaarder", aldus het ministerie, dat onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe framework liet uitvoeren.

"De kans op een onterechte melding door een muur of een vloer is ongeveer 2x zo gering als de algemene kans op een onterechte melding. Muren en vloeren hebben een merkbare invloed op de werking van CoronaMelder. De specificiteit van experimenten met een muur of vloer was 87% (versus 74% specificiteit over alle situaties). In 13% van de situaties met een muur of vloer volgde er onterecht een melding (versus 26% over alle situaties)", zo laat de conclusie van het onderzoek weten (pdf).

Daarnaast maakt de nieuwe versie het mogelijk om gebruikers die op één dag meerdere keren in contact zijn geweest met een besmet persoon een melding te sturen, indien deze contactmomenten bij elkaar optellen tot meer dan vijftien minuten. Op dit moment stuurt CoronaMelder alleen nog meldingen wanneer het contact aaneengesloten langer dan vijftien minuten is.

"Met de nieuwe versie van het framework kan CoronaMelder een nog betere bijdrage leveren aan het opsporen van besmettingen en het indammen van het virus. We vinden meer en eerder besmette personen", aldus demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. De update waardoor CoronaMelder gebruikmaakt va het nieuwe framework wordt automatisch geïnstalleerd. De Britse, Duitse en Zwitserse corona-apps werken ook met de nieuwe versie van framework.