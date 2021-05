Google verwacht recordaantal ontdekte zerodaylekken in 2021

Google houdt er rekening mee dat dit jaar een recordaantal van zestig zerodaylekken zal worden gevonden die actief bij aanvallen zijn ingezet. Dat liet Maddie Stone van Google Project Zero weten tijdens een conferentie van het Australische Cyber Emergency Response Team (AusCERT).

In de eerste vijf maanden van dit jaar registreerde Google 22 zerodaylekken die zijn gebruikt om gebruikers van de betreffende software aan te vallen. Het gaat dan met name om software van Microsoft (8) Apple (7) en Google (5). Als deze trend zich doorzet komt het totaal aantal zerodaylekken voor 2021 uit op zestig, merkte Stone op. In 2020 registreerde Google nog 25 zerodays. In 2015 werden tot nu toe de meeste zerodaylekken gevonden, namelijk 28.

Volgens Stone hebben onderzoekers nu een beter beeld van de aanvallen die plaatsvinden, in plaats van dat slechts een klein gedeelte wordt gezien. Het Google Project Zero-team waar Stone deel van uitmaakt heeft als motto "make zero-day hard." Het is de bedoeling om het lastiger voor aanvallers te maken om zerodays in te zetten. Zo moet de toepassing van nieuwe technieken de ontwikkeling van exploits bemoeilijken.

Daarnaast moeten softwareleveranciers betere beveiligingsupdates ontwikkelen om ervoor te zorgen dat gerelateerde kwetsbaarheden door één patch worden afgevangen. De huidige patchmethodes maken het niet lastiger om andere zerodays te vinden, stelt Stone. Eerder dit jaar stelde Google al dat een kwart van de in 2020 ontdekte zerodays door betere patches van leveranciers voorkomen had kunnen worden. Tevens moeten updates voor zerodaylekken sneller worden ontwikkeld en aangeboden. "Het is volledig haalbaar om tot een punt te komen waar zerodays veel lastiger zijn dan het nu is", zegt Stone tegen ISMG. "Dus laten we ervoor gaan."