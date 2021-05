DuckDuckGo: aanpassen zoekmachine op Android moet eenvoudiger

Het aanpassen van de standaard zoekmachine op Androidtoestellen moet eenvoudiger, zo stelt zoekmachine DuckDuckGo. Op dit moment zijn er namelijk vijftien clicks vereist om de zoekmachine te wijzigen, waaronder het downloaden van een nieuwe app, het updaten van de zoekwidget op het startscherm en het veranderen van de zoekmachine in de browser.

"Consumenten verdienen een betere methode waar alternatieve zoekmachines slechts één click verwijderd zijn", laat DuckDuckGo weten. Europese Androidgebruikers krijgen één keer bij de initiële setup van het toestel het keuzescherm voor zoekmachines te zien. Om dit scherm weer te zien te krijgen is een fabrieksreset vereist.

"Dat houdt in dat als je je standaard zoekmachine wilt aanpassen dit niet mogelijk is. Je zit weer vast aan de methode met vijftien clicks, waarvan we uit ervaring weten dat dit voor de meeste gebruikers een belemmering is", gaat DuckDuckGo verder. Volgens de zoekmachine maakt Google het vanwege concurrentiebeperkende redenen lastig voor gebruikers om hun zoekmachine aan te passen.

DuckDuckGo roept beleidsmakers dan ook op om bij het opstellen van beleid ervoor te zorgen dat het keuzescherm op elk moment door gebruikers is te benaderen. "Functionaliteit die het voor concurrerende zoekmachines mogelijk maakt om consumenten direct naar het keuzescherm te leiden is noodzakelijk voor het empoweren van consumenten en concurrentie op de zoekmachinemarkt", besluit DuckDuckGo.