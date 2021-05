Chrome voor Android kan gelekte wachtwoorden automatisch aanpassen

Google heeft een nieuwe feature aan Chrome voor Android toegevoegd waardoor de browser gelekte wachtwoorden via één tap automatisch kan aanpassen. Chrome controleerde al of in de browser opgeslagen wachtwoorden in bekende datalekken voorkomen. In dit geval toont de browser een waarschuwing dat gebruikers het wachtwoord beter kunnen aanpassen.

Volgens Google is dit voor gebruikers veel werk, aangezien ze zelf naar de betreffende website moeten gaan, daar moeten inloggen om vervolgens via de accountinstellingen het wachtwoord te wijzigen. Chrome voor Android kan op ondersteunde websites dit proces nu automatisch uitvoeren. Gebruikers krijgen in dit geval een melding te zien dat hun wachtwoord onderdeel van een datalek is en of ze dit willen wijzigen.

Een enkele tap is vervolgens voldoende om de browser een nieuw wachtwoord in te laten stellen, zonder verdere interactie van de gebruiker. Google stelt dat gebruikers tijdens het gehele proces de controle hebben en op elk moment dit zelf handmatig kunnen vervolgen. Voor het wijzigen van de wachtwoorden maakt Chrome gebruik van Duplex on the Web, een technologie die zaken als scrollen, klikken en het invullen van formulieren automatiseert.

"En nu breiden we deze mogelijkheden verder uit door je snel een sterk wachtwoord voor bepaalde sites en apps te laten kiezen wanneer Chrome vaststelt dat je inloggegevens zijn gelekt", zegt Patrick Nepper van het Google Chrome-team. Het geautomatiseerd aanpassen van wachtwoorden wordt gefaseerd onder gebruikers van Chrome voor Android uitgerold die hun wachtwoorden synchroniseren. Er wordt begonnen in de Verenigde Staten, waarbij de komende maanden meer websites en landen zullen worden ondersteund.