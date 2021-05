Consumentenbond wil dat nieuw kabinet werk maakt van AVG

De Consumentenbond wil dat het nieuwe kabinet werk maakt van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aangezien de wet volgens de organisatie slecht wordt nageleefd, kinderen onvoldoende beschermt en handhaving ontbreekt. Morgen vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de privacywet.

De AVG geeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om hoge boetes uit te delen, maar daar maakt de toezichthouder volgens de Consumentenbond weinig gebruik van. "De Autoriteit Persoonsgegevens deelde slechts een handvol boetes uit. En we wachten nog steeds op een uitspraak over Google, waarover we al in 2018 een klacht indienden. Dat moet echt anders. De AP moet veel meer slagkracht krijgen", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Ook wil de Consumentenbond dat de AVG aangescherpt wordt om de privacy van kinderen beter te beschermen. De privacywet stelt dat platforms 'specifieke bescherming' moeten bieden aan kinderen, maar laat grotendeels in het midden hoe dat precies moet worden gedaan. "Veel platforms verdienen nu geld met marketingprofielen van kinderen en gericht adverteren. Daar moet een einde aan komen", aldus Molenaar.