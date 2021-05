Google gaat informatie in user-agent Chrome pas volgend jaar beperken

Google gaat de informatie die Chrome via de user-agent verstuurt pas volgend jaar beperken, zo laat het techbedrijf weten. De user-agent-string die met elk http-request wordt verstuurd bevat informatie over onder andere het besturingssysteem van de gebruiker, gebruikte browser en versienummer, apparaatmodel en onderliggende architectuur. De combinatie van deze parameters en grote aantal mogelijke waardes zorgt ervoor dat internetgebruikers alleen aan de hand van hun User-Agent zijn te identificeren. Iets wat de via de website AmIUnique.org is te testen.

Ook Google stelt dat de user-agent het fingerprinten van gebruikers mogelijk maakt. Daarnaast kan het voor compatibiliteitsproblemen zorgen wanneer browsers verkeerde informatie via de user-agent doorgeven. Iets wat volgens Google voornamelijk bij kleinere browsers het geval is. Begin vorig jaar kondigde Google het plan aan om de informatie die via de user-agent wordt verstrekt te beperken. Websites zullen dan niet meer zien welke specifieke browserversie of besturingssysteem iemand gebruikt.

Straks zal alleen nog worden weergegeven dat het bijvoorbeeld om een Android-, macOS- of Windows-gebruiker gaat die van Chrome 93 gebruikmaakt, waarbij het specifieke versienummer niet meer wordt meegestuurd. Zo kunnen websites nog steeds zien dat het om een mobiele of desktopgebruiker gaat en welke browser en besturingssysteem hij gebruikt. Wanneer meer informatie is vereist wijst Google naar het gebruik van user-agent client hints.

Deze oplossing biedt toegang tot dezelfde informatie als de normale user-agent, maar dan op een privacyvriendelijke manier waarmee wordt voorkomen dat de browser standaard alles uitzendt, zo stellen de bedenkers. Oorspronkelijk was Google van plan om de beperkingen vorig jaar al door te voeren, maar zag daar vanwege de coronapandemie vanaf.

Vandaag meldt het techbedrijf dat het van plan is om de uitfasering van de user agent gefaseerd door te voeren. Om ontwikkelaars en het web-ecosysteem voldoende tijd te geven om hierop te reageren is echter besloten dat de user-agent van de releaseversie van Chrome dit jaar niet zal worden aangepast. Wanneer de uitfasering precies plaatsvindt wordt later bekendgemaakt. Apple Safari en Mozilla Firefox hebben al beperkingen aan de user-agent doorgevoerd.