Kamervragen over gebruik van Gele Boekje voor coronavaccinaties

Onderstaand de gehele tekst van de gestelde Kamervragen, dit ten behoeve van de links en zoekmachine indexering:2021Z08332(ingezonden 19 mei 2021)Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Paternotte (D66) aan de minister van Volksgezondheid en Sport over het gele boekje en de berichtgeving hierover op1. Wat is de officiële status van het gele boekje bij internationale reizen bij andere vaccinaties dan de coronavaccinaties, bijvoorbeeld hepatitis A, gele koorts of rabiës?2. Klopt het dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt om, ongeacht de technische ontwikkelingen, analoge bewijzen, zoals het gele boekje, te gebruiken voor de registraties van vaccinaties? 1) Wat is uw argument om dit niet te doen?3. Klopt het dat andere Europese landen, zoals Duitsland, het gele boekje wel als vaccinatiebewijs erkennen? Klopt het dat in Duitsland analoog zelfs leidend is en digitaal alleen als je dat wil? 2) 3) Klopt het dat Duitsland benadrukt dat er geen centrale registratie komt?4. Is bij het opstellen van de registratiekaart overwogen om op de kaart een Engelse en Franse vertaling toe te voegen? Zo nee, waarom niet?5. Volstaat de Nederlandstalige registratiekaart bij het inreizen in landen die momenteel al vragen naar de vaccinatiestatus, omdat men dan bijvoorbeeld is vrijgesteld van quarantaine- en/of testplicht? Voor welke landen volstaat de registratiekaart niet?6. Wordt bij de reisadviezen, op, per land aangegeven wat de minimale vereisten voor gevaccineerden zijn om in te reizen in het betreffende land en hoe zij hieraan kunnen voldoen? Zo nee, bent u bereid dit samen met de minister van Buitenlandse Zaken te laten toevoegen aan de reisadviezen?7. Is er een mogelijkheid om in het gele boekje te verwijzen naar de registratiekaart, bijvoorbeeld door gegevens over te schrijven van de registratiekaart of deze te voorzien van een (Engelstalige) stempel? Zo ja, welk advies wordt gegeven aan gevaccineerden? Zo nee, waarom niet?8. Hoe kan iemand bij het inreizen aantonen dat diegene met één prik van bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer ook voldoende is gevaccineerd, omdat deze persoon dan ook moet aantonen dat hij of zij eerder het coronavirus heeft geahd? Wat kan de rol van het gele boekje hierbij zijn?9. De Europese Commissie werkt samen met de WHO om ervoor te zorgen dat het Europese digitale groene certificaat ook elders in de wereld wordt erkend. Op welke termijn wordt dit haalbaar geacht?10. Is het voor het inreizen van landen die niet met QR-codes werken niet vanzelfsprekend om ook voor coronavaccinaties het gele boekje te hanteren? Zo nee, waarom niet?11. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk en ieder afzonderlijk beantwoorden?1) Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 5 februari 2021, 'Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers' ( https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers 2) SBK, 'Alle Informationen zum Impfpass' ( https://www.sbk.org/beratung-leistungen/vorsorge-und-praevention/impfungen/impfpass/ 3) Federaal Ministerie van Volksgezondheid (Duitsland), 2020, 'Fragen und Antworten zum digitalen Impfnachweis' ( https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html