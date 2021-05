'Huawei niet meer aanwezig in kern Nederlandse telecomnetwerken'

De apparatuur van telecomfabrikant Huawei is niet meer aanwezig in de kern van Nederlandse telecomnetwerken, zo meldt Het Financieele Dagblad. Eerder deze week maakte demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken bekend dat telecomproviders een beschikking hebben ontvangen waarin ze worden verplicht om in kritieke onderdelen van hun netwerken enkel gebruik te maken van vertrouwde leveranciers.

Keijzer reageerde op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg over het bericht van de Volkskrant op basis van een intern KPN-rapport dat Huawei toegang had tot gegevens van miljoenen Telfort-klanten. "Deelt u de mening dat dit interne KPN-rapport laat zien dat het onverstandig is om gebruik te maken van andere dan volledig betrouwbare leveranciers in het telecomnetwerk, niet alleen in de kritieke delen van het netwerk, maar ook in het radio-en antennenetwerk? Zo nee, waarom niet?", vroeg Buitenweg.

"Op basis van de eerdergenoemde risicoanalyse van de Taskforce Economisch Veiligheid is besloten om mobiele netwerk operators bij beschikking te verplichten om in kritieke onderdelen van hun netwerken enkel gebruik te maken van vertrouwde leveranciers. Het kabinet doet geen openbare uitspraken welke onderdelen als kritiek zijn aangemerkt", reageerde Keijzer. Volgens de staatssecretaris is erop dit moment geen noodzaak om eenzelfde verplichting op te leggen voor het gehele netwerk van de telecomproviders.

De inhoud van de beschikking is staatsgeheim, maar volgens het FD zou die op Huawei betrekking hebben. De telecomfabrikant laat weten dat het bedrijf voor de kritieke onderdelen van de telecomnetwerken niet meer wordt gevraagd. Wel levert het nog antennes. Ook stelt een woordvoerder dat Huawei in Nederland geen 5G-kernapparatuur levert.