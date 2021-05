Duitse toezichthouder onderzoekt dataverwerking door Google

De Duitse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de voorwaarden waaronder Google de gegevens van gebruikers verwerkt en de marktpositie van het techbedrijf. De afgelopen maanden lanceerde het Bundeskartellamt soortgelijke onderzoeken naar Amazon en Facebook.

Volgens de mededingingsautoriteit moeten gebruikers bij het gebruik van Googles diensten altijd akkoord gaan met bepaalde voorwaarden waarin de dataverwerking door Google staat uitgelegd. Het Bundeskartellamt zal nu onderzoeken in hoeverre de voorwaarden Google in staat stellen om data over meerdere diensten te verwerken en wat de impact van het beleid is op de informatie die via third-party websites en apps wordt verkregen.

Ook kijkt de mededingingsautoriteit welke keuze gebruikers eigenlijk hebben als het gaat om de verwerking van hun data door Google. Verder wordt de marktpositie van Google onder de loep genomen, waarbij de toezichthouder wijst naar de dominantie van diensten zoals Google Search, Android, YouTube en Google Maps.

"Het businessmodel van Google is voor een groot deel afhankelijk van het verwerken van gegevens van gebruikers", zegt Andreas Mundt, voorzitter van het Bundeskartellamt. Door de toegang die het techbedrijf heeft tot de gegevens van gebruikers geniet het een strategisch voordeel ten opzichte van concurrenten. De mededingingsautoriteit richt zich daarom met name op de dataverwerkingsvoorwaarden. "Een belangrijke vraag in deze context is of gebruikers die van Googles diensten gebruik willen maken voldoende keuze hebben in hoe Google hun data zal gebruiken", aldus Mundt.