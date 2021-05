Consumentenbond: ABN Amro ontmoedigt gebruik van contant geld

ABN Amro blijft bij het plan om klanten te laten betalen wanneer ze meer dan 12.000 euro per jaar opnemen, waarmee de bank het gebruik van contant geld ontmoedigt, zo stelt de Consumentenbond, die teleurgesteld is en zich zorgen maakt over een glijdende schaal.

Klanten die meer dan 12.000 per jaar opnemen betalen boven dat bedrag vijf euro per transactie plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. ABN Amro wilde tegen de Consumentenbond niet garanderen dat de grens op 12.000 euro blijft vaststaan, aldus de consumentenorganisatie. "ABN kon ons alleen zeggen dat het 'niet aan de orde was'. Maar dat biedt geen enkele garantie voor de toekomst", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

ABN Amro claimt dat de maatregel nodig is om witwaspraktijken tegen te gaan. "Een drogreden", vindt Molenaar. "Contant geld is belangrijk voor sommige consumenten. Bijvoorbeeld om grip te houden op hun financiën. Daarmee ben je niet gelijk een crimineel. De bank heeft andere mogelijkheden om verdachte cashopnames tegen te gaan."

De Consumentenbond stelt dat ABN Amro met deze maatregel het gebruik van contant geld ontmoedigt. Ook gaat de bank hiermee in tegen het principiële standpunt van de Consumentenbond én De Nederlandsche Bank (DNB). "Zonder contant geld kan een burger zijn tegoed bij een bank niet meer opvragen. Contant geld is ook de enige manier voor mensen om, onafhankelijk van een bank, geld bij zich te dragen. Contant geld is wettig betaalmiddel en je kunt ermee betalen zonder betrokkenheid van derden", aldus DNB.

Volgens De Nederlandsche Bank mag het dalende gebruik van contant geld aan de kassa er niet toe leiden dat winkels en overheidsorganisaties cash niet meer accepteren. "Dat contant geld minder wordt gebruikt om mee te betalen was tot voor kort vooral een keuze van de burger, maar die wordt tegenwoordig steeds vaker ontmoedigd om met contant geld te betalen." DNB stelt verder dat er in geval van een langdurige pinstoring of cyberaanval ook betaald moet kunnen worden, zeker voor de eerste levensbehoeften. Laatst stelde de PvdA al Kamervragen over de plannen van ABN Amro.