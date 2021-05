Firefox waarschuwt alleen nog voor datalekken met gelekte wachtwoorden

Sinds 2018 waarschuwt Firefox gebruikers voor websites die zijn getroffen door een bekend datalek, maar dat zal in de toekomst deels veranderen. Voorheen kregen gebruikers een pop-up te zien wanneer de bezochte website recentelijk aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned was toegevoegd. Vervolgens werd de gebruiker opgeroepen om via Firefox Monitor te controleren of zijn account was gecompromitteerd.

Firefox toonde altijd een waarschuwing, ongeacht het soort gestolen data. Om de ruis die dit soort meldingen kunnen veroorzaken tegen te gaan zal Firefox nu alleen nog waarschuwingen tonen bij datalekken waarbij wachtwoorden zijn gelekt. "Hoewel we alle persoonlijke data belangrijk vinden, zorgen de waarschuwingen voor al deze datalekken voor ruis waar lastig op te reageren is. Een betere oplossing is om alleen te waarschuwen wanneer het belangrijk is om in actie te komen om je data te beschermen", zegt Luke Crouch van Mozilla.

Gebruikers die voor alle datalekken een waarschuwing willen ontvangen kunnen zich aanmelden voor Firefox Monitor.