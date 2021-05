Wat zegt de wet over het opeisen van wachtwoorden na opzegging beheerovereenkomst?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Als opdrachtgever zijn we erg ontevreden met een ICT-leverancier. We zeggen op (conform contract), en verzoeken ze de wachtwoorden van alle diensten over te dragen zodat we alles in eigen beheer kunnen nemen. Dit wordt geweigerd omdat er volgens hen nog facturen open staan en een afkoopsom betaald zou moeten worden. Wij betwisten dat. Kunnen wij de wachtwoorden opeisen?

Antwoord: Dat zal echt 100% afhangen van wat in je contract met die leverancier staat. Als er niets staat, dan heb je een enorm probleem als je de wachtwoorden niet hebt en de diensten kritisch zijn voor je bedrijfsvoering.

Er is in de wet niets bijzonders geregeld over toegang tot diensten. Die worden geen eigendom van de klant bijvoorbeeld, in tegenstelling tot zeg de producten die voor je worden gemaakt. Zulke producten zou je nog kunnen opeisen (hoewel eigendomsvoorbehoud et cetera daar het ingewikkeld kan maken) maar het wachtwoord voor een dienst die beheerd wordt door de dienstverlener, dat valt daar zeker niet onder.

Natuurlijk kun je zeggen, het contract met die dienst staat op mijn naam, dus ik wil de toegang tot mijn dienst. Maar dan moet je bij de eigenlijke dienstverlener zijn, de derde partij wiens dienst door jouw ICT-leverancier wordt beheerd. Die zou jou dan een nieuw wachtwoord moeten geven. Of die dat doet, is de vraag; vaak werken die met resellers of dit soort ICT-partners omdat ze niet zelf met de eindklant bezig willen zijn.

Dit is dus waarom je het contractueel moet regelen met die leverancier. Daarbij zit er nog wel één grote angel: als er ruzie ontstaat over het contract, dan kan de leverancier het contract besluiten op te schorten. Dan hoeven ze niets te doen, dus ook niet de afspraak nakomen dat ze je wachtwoord moeten geven. Natuurlijk moet de reden voor die ruzie dan wel kloppen, maar hoe dan ook ben je vele weken verder totdat de rechter in kort geding oordeelt dat de wachtwoorden toch moeten worden gegeven.

Met wachtwoorden is het dus net als met data in het algemeen: vertrouw niet op juridische constructies om erbij te kunnen. Zorg dat je ze gewoon hebt.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.