Kamervragen over verzamelen en verwerken van gegevens door Burgernet

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het verzamelen en verwerken van gegevens door Burgernet. Het platform verstuurt naar deelnemers in de omgeving van een inbraak, beroving of een vermissing een bericht om relevante informatie met de politie te delen. Onlangs stelde stichting Privacy First dat door de manier en het soort gegevens dat Burgernet registreert de privacy van gebruikers in het geding is. Aanleiding voor SP-Kamerlid Van Nispen om demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming om opheldering te vragen.

"Vindt u dat Burgernet op dit moment voldoende duidelijk maakt dat zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week de locatiegegevens van deelnemers aan Burgernet kan volgen en door wie deze locatiegegevens verwerkt worden? Zo ja, op welke manier?", vraagt Van Nispen. Dekker moet ook duidelijk maken of Burgernet verzamelde en verwerkte gegevens alleen gebruikt voor het versturen van waarschuwingen of dat er meer met de data wordt gedaan.

"Waarom vraagt Burgernet de postcode en het huisnummer van deelnemers, en worden deze gegevens verwerkt? Bent u het er mee eens dat dit soort gegevens niet relevant zijn voor de alerteringen die Burgernet verstuurt naar haar deelnemers en dat er dus geen grond is dit soort gegevens te verwerken? Zo nee, waarom niet?", wil het SP-Kamerlid verder weten.

Van Nispen vraagt ook of er een risicoanalyse is gemaakt van de mogelijke effecten op de rechten en vrijheden van mensen die deelnemen aan Burgernet. Mocht Dekker de vragen niet duidelijk kunnen beantwoorden, wil het Kamerlid weten of de minister een onderzoek wil instellen naar welke gegevens Burgernet verzamelt en waarom, wie daarvoor verantwoordelijk is, en of daarbij voldaan wordt aan de eisen van de huidige wetgeving.