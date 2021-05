Politie waarschuwt voor malafide sms-berichten die malware verspreiden

De politie heeft vandaag een waarschuwing gegeven voor malafide sms-berichten die Androidtelefoons met malware proberen te infecteren. In de berichten, die van DHL afkomstig lijken, wordt gesteld dat de ontvanger de bezorging van zijn pakket kan volgen door een app te installeren. Daarbij worden ook gedetailleerde instructies gegeven om apps van onbekende bronnen te kunnen installeren.

De aangeboden app is in werkelijkheid de FluBot-malware waarmee criminelen creditcardgegevens en gegevens voor het plegen van bankfraude kunnen stelen. Ook gebruikt de malware besmette telefoons om nieuwe malafide sms-berichten te versturen. KPN liet gisteren tegenover Security.NL weten dat het door de malware een sterke toename ziet in het aantal klanten met een sms-piek.

Normaliter krijgt de telecomprovider met enkele tientallen klanten per week te maken waarbij er een piek in het sms-gebruik zichtbaar is. Na de uitbraak van de FluBot-malware ging het vorige week om bijna vijfhonderd klanten. Vorige week meldde securitybedrijf ThreatFabric tegenover Security.NL dat het de infecties in Nederland met duizenden zag toenemen.

De politie adviseert gebruikers om apps niet via een link te installeren, maar de app zelf te zoeken in de Google Play Store. In het geval gebruikers de malafide app toch hebben geïnstalleerd wordt een fabrieksreset aangeraden. Mensen die zijn opgelicht worden door de politie opgeroepen om aangifte te doen. De politie laat via Twitter weten dat verschillende slachtoffers van FluBot al aangifte hebben gedaan.