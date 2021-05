OM eist vijf jaar cel tegen aanbieder van versleutelde PGP-telefoons

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een aanbieder van versleutelde PGP-telefoons. De 42-jarige verdachte was de eigenaar van het Nederlandse bedrijf Ennetcom. Het bedrijf leverde aangepaste BlackBerry-smartphones waarop de PGP-encryptiesoftware was geïnstalleerd voor het versleutelen van berichten. Vaak waren de microfoon en camera uit het toestel verwijderd. Een toestel met een abonnement van zes maanden kostte tussen de 1000 en 1500 euro.

Het dataverkeer liet Ennetcom via de eigen servers in Canada en Nederland lopen. E-mails werden elke 24 of 48 uur gewist en ook konden berichten op afstand worden verwijderd. Wereldwijd waren er zo'n 40.000 door Ennetcom geleverde smartphones in omloop. In 2016 werden de servers van Ennetcom offline gehaald, wat het einde van het versleutelde communicatienetwerk betekende. De politie ontdekte dat het de versleutelde berichten kon ontsleutelen. Eerder was al wel van duizenden gebruikers duidelijk wie naar wie berichten verstuurde, welke bijnamen werden gebruikt en op welke tijdstippen berichten werden verstuurd.

Voorafgaand aan de inbeslagneming van de servers van Ennetcom verstuurde de politie aan alle gebruikers van de BlackBerry-toestellen een bericht. Daarin werd gebruikers die zich zouden kunnen beroepen op een wettelijk verschoningsrecht, zoals advocaten, artsen, notarissen of geestelijken, gevraagd zich te melden. Op deze oproep kwam geen enkele reactie gekomen, zo stelde de politie.

In het onderzoek naar de 3,6 miljoen versleutelde berichten die op de servers werden aangetroffen werkte de politie samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Met behulp van de forensische zoekmachine Hansken kon de grote hoeveelheid informatie worden doorzocht. Het ging in totaal om 7 terabyte aan data die werd veiliggesteld op de centrale server van Ennetcom in Canada.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten in deze zaak wereldwijd de georganiseerde misdaad gefaciliteerd. Meerdere personen in deze strafzaak staan terecht vanwege deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen. Behalve de leidinggevende hoofdverdachte en zijn onderneming staat ook de kantoormanager van Ennetcom terecht. Zij behandelde volgens het OM facturen en bestellingen, activeerde en verlengde abonnementen en verplaatste ook contante gelden.

Tegen haar is een gevangenisstraf van drie jaar geëist vanwege deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. De strafzaak tegen een andere medewerker die wordt verdacht van het technisch beheer wordt later door de rechtbank behandeld. Tegen het bedrijf zelf eiste het OM een geldboete van 100.000 euro. Het strafproces gaat volgende week verder met de pleidooien van de advocaten.