Klarna: datalek bij inloggen op accounts veroorzaakt door menselijke fout

Het datalek bij betaaldienst Klarna waar gebruikers door een bug op de accounts van anderen werden ingelogd is door een menselijke fout veroorzaakt, zo laat het bedrijf in een verklaring weten. Gisteren meldde Security.NL dat gebruikers bij het inloggen in de accounts van andere gebruikers terechtkwamen. Zo was het mogelijk voor onbevoegden om van andere gebruikers adresgegevens, telefoonnummers, aankopen en andere informatie bekijken.

Klarna besloot na ontdekking van het probleem het inloggen op de app tijdelijk uit te schakelen. De fout met het inloggen heeft 9500 gebruikers geraakt, aldus de betaaldienst. Het probleem werd door een update geïntroduceerd en er is geen sprake van een inbraak door een externe aanvaller. Onderzoek wees uit dat de bug door een menselijke fout is veroorzaakt, zo laat de verklaring verder weten.

Volgens Klarna is er een proces voor het doorvoeren van updates, maar hebben die niet voorkomen dat er een bug in de code kon worden geïntroduceerd. Daarom gaat de betaaldienst het releaseproces aanpassen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Details over de aard van de bug zijn niet openbaar gemaakt.

Het probleem was in totaal 31 minuten online aanwezig voordat het inloggen op de app werd uitgeschakeld. De update in kwestie werd vervolgens teruggedraaid. Daarnaast zijn de relevantie autoriteiten ingelicht. Er wordt nog onderzocht welke gebruikers precies zijn getroffen en op wat voor manier.