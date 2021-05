Google gaat patiëntgegevens gebruiken voor ontwikkeling van algoritmes

Google heeft een overeenkomst met de Amerikaanse ziekenhuisketen HCA Healthcare gesloten om patiëntgegevens te gebruiken voor de ontwikkeling van gezondheidszorggerelateerde algoritmes. HCA heeft in de VS meer dan tweeduizend zorglocaties, waaronder 181 ziekenhuizen, verdeeld over 21 staten.

De zorgverlener zal gegevens uit digitale patiëntendossiers en met internet verbonden medische apparaten delen met Google. Daarbij krijgt het techbedrijf geen toegang tot informatie waarmee patiënten zijn te identificeren, zo stelt HCA Healthcare. De zorgverlener heeft negentigduizend mobiele apparaten onder personeel uitgerold die gezondheidsanalysesoftware draaien.

"Gegevens worden in real-time van elke patiënt verzameld", zegt Jonathan Perlin, chief medical officer van HCA, tegenover The Wall Street Journal. De zorgverlener heeft jaarlijks 32 miljoen patiëntcontacten. "We willen de grenzen verleggen van wat artsen in real-time met data kunnen doen", stelt Chris Sakalosky van Google Cloud.

Google en HCA willen de verzamelde gegevens gaan gebruiken voor het ontwikkelen van algoritmen om de monitoring van patiënten, operationele efficiency en de beslissingen van artsen te verbeteren. Zo moet er bijvoorbeeld sneller op veranderingen in de conditie van patiënten kunnen worden gereageerd.