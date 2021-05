Binnenvaartschippers hekelen dronetoezicht door Inspectiedienst ILT

Binnenvaartschippers zijn niet blij met het dronetoezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ze voelen zich bekeken en vragen zich af of beelden wel worden vernietigd. De inspectiedienst gebruikt de drones voor het controleren op milieuovertredingen zoals het illegaal ontgassen door tankers.

De ILT werkt met meerdere droneteams die bestaan uit twee piloten en een expert gevaarlijke stoffen. Naast de waterwegen wordt het dronetoezicht ook bij de havens en het spoor ingezet. "Ze kijken recht bij je naar binnen en zorgen voor een onveilig gevoel omdat je niet weet wie er in je huiskamer aan boord gluurt", zegt voorzitter Gerberdien le Sage van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) tegenover de Telegraaf.

Volgens Le Sage wordt vergeten dat het schip ook de woning van de schippers is. "Niemand vindt het normaal om in een woonwijk met een camera langs een slaapkamerraam te vliegen. Maar bij vrachtschepen, waarop gezinnen ook een huiselijk leven hebben, gebeurt dat wel. Soms hangen ze echt langdurig boven het schip. Beelden worden vernietigd, zeggen ze dan. Maar of dat echt gebeurt is de vraag."

"Drones achtervolgen binnenvaartschepen. Wat is onze privacy waard? Wat gebeurt er met de beelden? Hoe weet je dat de bestuurder van deze drone geen kwade bedoelingen heeft? De proef is gestart zonder antwoord op deze vragen", zo liet de ASV eind vorig jaar al op Twitter weten. De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt dat er met getrainde professionals wordt gewerkt die bekend zijn met de privacyregels. "Zo vliegen we echt naast de schepen en niet erboven", aldus een woordvoerder.