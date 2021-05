Onderzoek naar aanmerken van voedselvoorziening als vitale infrastructuur

Het ministerie van Landbouw gaat later dit jaar een onderzoek uitvoeren om te beoordelen of de voedselvoorziening als vitale infrastructuur moet worden aangemerkt. Dat laat demissionair minister Grapperhaus van Justitie weten op Kamervragen over de ransomware-aanval op logistiek dienstverlener Bakker Logistiek. Daardoor kregen kaasafdelingen van Albert Heijn de afgelopen dagen met lege schappen te maken hadden.

Vanwege de aanval moesten allerlei zaken opeens met de hand en pen en papier bij Bakker worden afgehandeld. Daarnaast waren allerlei bestanden versleuteld, wat gevolgen had voor de bevoorrading van supermarkten. De voedselvoorziening is niet aangemerkt als vitale infrastructuur en kan zodoende niet bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aankloppen. Er werd dan ook opgeroepen om de voedselvoorziening wel van dit stempel te voorzien.

De overheid beoordeelt elke vier jaar of een proces als vitale infrastructuur moet worden bestempeld. "Uitgangspunt is hierbij dat uitval of verstoring van het proces tot ernstige maatschappelijke ontwrichting kan leiden", stelt Grapperhaus op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Kathmann. Zij vroeg de minister naar zijn mening om de voedselvoorziening toe te voegen aan de lijst met bedrijven die worden gezien als vitale infrastructuur.

"Ik begrijp die oproep, want voedselvoorziening is vanzelfsprekend heel belangrijk voor onze samenleving", antwoordt Grapperhaus. "Een objectieve vitaliteitsbeoordeling bepaalt, zoals hierboven vermeld, of een proces wordt aangemerkt als vitaal proces en daarmee deel uitmaakt van de vitale infrastructuur." Het ministerie van Landbouw zal later dit jaar gaan kijken of de voedselvoorziening als vitale infrastructuur moet worden bestempeld.

"Hierbij moet wel opgemerkt worden dat hoewel voedselvoorziening heel belangrijk is, een proces pas vitaal is als de uitval van een individuele aanbieder leidt tot grootschalige gevolgen", benadrukt minister Grapperhaus.