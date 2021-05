Microsoft: SolarWinds-aanval toont belang van regels voor cyberspionage

De SolarWinds-aanval was geen 'gewone spionage' en laat zien dat er regels voor cyberspionage moeten komen, zo stelt Microsoft. Daarnaast moeten landen sancties treffen wanneer deze regels worden overtreden. Dat zegt Tom Burt, Microsofts Corporate Vice President.

Vorige week waarschuwde Microsoft voor een phishingaanval gericht tegen overheidsinstanties en ngo's die het werk zou zijn van de groep achter de SolarWinds-aanval. De Amerikaanse overheid heeft de aanval bevestigd, maar nog niet vastgesteld dat die is uitgevoerd door de SolarWinds-aanvallers. Er zit echter een verschil tussen deze phishingaanval en de SolarWinds-aanval, en de laatste toont de noodzaak van regels voor cyberspionage, aldus Burt.

Bij de SolarWinds-aanval werden updates van het softwarebedrijf voorzien van een backdoor waardoor de aanvallers aanvullende malware bij een selecte groep slachtoffers konden installeren. Deze aanval was volgens Burt vanwege twee redenen geen gewone spionage. Ten eerste werd voor deze aanval het online updateproces van SolarWinds gebruikt. "Alle leveranciers maken gebruik van online updates om hun klanten te beschermen en die updates moeten te vertrouwen zijn", merkt Microsofts vicepresident op. "Door het gebruik van updates voor malafide doeleinden wordt dat vertrouwen aangetast en de veiligheid van het gehele digitale ecosysteem in gevaar gebracht."

Daarnaast was de aanval niet gericht. Meer dan 18.000 klanten van SolarWinds installeerden de besmette updates van de aanvallers. Door deze ongerichte aanpak zijn bedrijven onnodig op kosten gejaagd, gaat Burt verder. "Dit is geen 'gewone spionage'. In vergelijking waren de phishingaanvallen van vorige week gericht op spionagedoelwitten en maakten geen misbruik van een kernproces dat essentieel is voor de veiligheid van het digitale ecosysteem", reageert Burt op sommige mensen die de SolarWinds-aanval als gewone spionage bestempelden.

De phishingaanval, de SolarWinds-aanval en de Exchange-aanval van eerder dit jaar laten volgens Burt zien dat bedrijven en overheden sneller maatregelen moeten treffen. Ten eerste moeten organisaties zich beter verdedigen. Ten tweede moet er meer worden gedaan om schadelijke aanvallen af te schrikken. Zo stelde de Amerikaanse overheid dat de SolarWinds-aanval door Rusland is uitgevoerd en legde hiervoor Russische bedrijven, instellingen en personen sancties op.

Burt stelt dat de SolarWinds-aanval aantoont dat er duidelijkere regels moeten komen voor wat bijvoorbeeld 'gewone spionage' is en wanneer de grens wordt overschreden.