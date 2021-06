Beta: tankstations doelwit van nieuwe vorm van telefoonoplichting

Nederlandse tankstations zijn het doelwit van een nieuwe vorm van telefoonoplichting, zo waarschuwt Beta, de belangenvereniging van tankstations. Oplichters bellen het tankstation en stellen dat ze bij de pomp zijn doorgereden en het getankte bedrag graag willen terugbetalen. Er moet vervolgens een Tikkie worden gestuurd of er wordt gevraagd om het rekeningnummer.

"In realiteit is de beller helemaal geen doorgereden tankstationbezoeker maar proberen zij op geraffineerde wijze geld afhandig te maken of proberen zij iemand op een andere manier te benadelen door bijvoorbeeld ransomware of andere virussen naar een computer of telefoon te versturen", laat Beta weten. Tankstations werken vaak met een doorrijderssysteem en kunnen op deze manier makkelijk controleren of er daadwerkelijk iemand is doorgereden. Dit is bij dit soort meldingen vaak niet het geval.

Tankstations krijgen van Beta het advies om altijd op een formele manier om te gaan met afwijkende betaalverzoeken van klanten. "Stuur nooit Tikkie's om mensen via een andere weg te laten betalen of geef bankrekeninggegevens af aan 'klanten'!", aldus de belangenvereniging. Die stelt verder dat tankstations hun personeel over dit soort situaties moeten informeren en hoe zij hiermee om moeten gaan. "Maak duidelijk dat het uit den boze is om bijvoorbeeld zelf een Tikkie te sturen of gegevens te verstrekken zonder dat hier toestemming voor is gegeven door een leidinggevende."