Grootste vleesverwerker ter wereld JBS slachtoffer van ransomware-aanval

De grootste vleesverwerker ter wereld JBS is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Door de aanval zag het bedrijf zich genoodzaakt om tijdelijk alle slachterijen in Australië en alle fabrieken in de VS te sluiten die rundvlees verwerken. De Amerikaanse fabrieken zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de rundvleestoevoer in het land, laat Bloomberg weten.

Net als bij de aanval op de Colonial Pipeline Company, de grootste brandstofpijplijn van de VS, is de aanval op JBS uitgevoerd door criminelen die waarschijnlijk vanuit Rusland opereren, aldus het Witte Huis. De Amerikaanse autoriteiten zijn nu in overleg met de Russische overheid over de aanval en stellen dat het land geen ransomwarecriminelen moet herbergen.

JBS meldt in een verklaring dat het bezig is met het herstel van de getroffen systemen en de werkzaamheden in de slachterijen. Er zijn nog altijd geen aanwijzingen dat de aanvallers gegevens van klanten, leveranciers of medewerkers hebben buitgemaakt. Hoe de systemen besmet konden raken is niet bekendgemaakt.