Microsoft Edge krijgt optie om websites standaard via https te laden

Microsoft Edge krijgt een optie om websites standaard via https te laden, wat bescherming tegen man-in-the-middle-aanvallen moet bieden, zo laat Microsoft weten. "Automatic HTTPS" wordt standaard gebruikt voor websites waarvan wordt aangenomen dat ze ook https ondersteunen. Daarnaast kunnen gebruikers instellen dat de browser altijd van https gebruik moet maken.

De meeste websites ondersteunen inmiddels beveiligde verbindingen via https. Veel van deze sites zijn echter niet ingesteld om het gebruik van https te verplichten, waardoor aanvallers kunnen toeslaan wanneer er een redirect van http naar https plaatsvindt, zo stelt Microsoft. Sommige websites sturen gebruikers daarnaast helemaal niet door van http naar https.

Om verbindingsfouten te voorkomen maakt Edge gebruik van een lijst met domeinen die waarschijnlijk https ondersteunen. Microsoft genereert deze lijst op basis van topdomeinen die veel verkeer via https ontvangen en niet zijn ingesteld om alleen via https toegankelijk te zijn.

Voor gebruikers die websites alleen over https willen bezoeken biedt de browser daarvoor straks ook een optie. Wel waarschuwt Microsoft dat deze gebruikers mogelijk met meer foutmeldingen te maken kunnen krijgen. Automatic HTTPS is nu te testen in de testversies van Microsoft Edge 92.