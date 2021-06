New York Pizza lekt miljoenen persoonsgegevens van klanten

New York Pizza heeft miljoenen persoonsgegevens van klanten gelekt. Bij een inbraak op de systemen van een leverancier werd de data buitgemaakt, zo laat de pizzaketen in een e-mail aan klanten en op de eigen website weten. Het gaat om naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bestelde pizza's, wachtwoordhash en in een "klein aantal" gevallen ook de geboortedatum in het geval van verjaardagsbestellingen. De NOS meldt dat het om 3,9 miljoen klantgegevens gaat.

"We zijn zo snel mogelijk gestart met het informeren van onze klanten en medewerkers. Ook hebben wij de partijen met wie wij samenwerken geïnformeerd. Daarnaast hebben wij externe specialisten ingeschakeld die het incident onderzoeken, wie achter de aanval zit, en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen", aldus New York Pizza in een reactie op het datalek. Klanten wordt aangeraden hun wachtwoord te wijzigen en alert te zijn op phishingmails.