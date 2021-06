Gemeenten blijven burgers op social media monitoren met nepaccounts

Ondanks kritiek blijven verschillende gemeenten doorgaan met het monitoren van burgers op social media met nepaccounts. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Zo stelt de gemeente Tilburg dat nepaccounts nodig zijn om de privacy van ambtenaren te beschermen en gebruikt de gemeente Utrecht dergelijke accounts voor onderzoek naar illegale prostitutie. De gemeente Den Helder zegt nepaccounts in te zetten voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In Deventer worden nepaccounts gebruikt voor het opsporen van uitkeringsfraude.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool blijkt dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen. Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten om zicht op mogelijke ongeregeldheden te krijgen en fraude te bestrijden. Hierbij wordt soms ook de wet overtreden.

Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten. Voor Bijzonder Opsporingsambtenaren (Boa’s) is het niet toegestaan om met nepaccounts te werken, stelt Bart Custers, hoogleraar Law and Data Science aan de Universiteit Leiden tegenover de Volkskrant.

Het onderzoek liet verder zien dat gemeenteambtenaren onder valse namen besloten Facebookgroepen binnengaan. Tevens blijkt dat sommige gemeenten data opslaan in dossiers, waaronder informatie over personen en groepen. Zeker 23 gemeenten doen dat op geautomatiseerde wijze. Naar aanleiding van het onderzoek is de gemeente Uithoorn per direct gestopt met het gebruik van een nepaccount en heeft de gemeente Hilversum dit "on hold" gezet totdat er meer duidelijkheid is over de regels.

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet eerder weten dat zij met gemeenten in gesprek gaat over het online monitoren van burgers. SP-wethouder Petra Molenaar van de gemeente Nijmegen stelde onlangs dat het gebruik van nepaccounts in sommige gevallen niet zo verkeerd is.