Zonnepanelen veroorzaken storingen in communicatiesysteem C2000

Door spatieman: nou.

het zijn niet de zonnepanelen

het zijn de cheap ass china omzetters die het probleem zijn.

als ik zie wat voor een storing die dingen neer zetten of HF (0-30 mhz dus) ,dan moet ik huilen.

pars pro toto .Zonder zonnepaneel ligt er geen omvormer met lange kabel over de daken.Dat met name C2000 last heeft zal zijn omdat dat een relatief lage frequentie gebruikt (380-385 MHz en 390-395MHz) .De 'normale' mobiele netwerken gebruiken veel hogere frequenties (800,900, 1800,2100,2600 MHz ).De storing zal zijn omdat de omvormer een (slecht gefilterde) schakelden voeding is, en de storingsfrequenties zijn dan veelvouden (harmonischen) van de schakelfrequentie. Maar hoe hoger de harmonische , des te kleiner het vermogen erin.Vandaar dat lagere frequenties er meer last van hebben dan hogere.