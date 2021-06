FBI houdt Revil-groep verantwoordelijk voor ransomware-aanval op JBS

De FBI houdt de groep achter de Revil-ransomware verantwoordelijk voor de aanval op JBS, de grootste vleesverwerker ter wereld. Afgelopen maandag meldde JBS dat het was getroffen door een 'cyberaanval' en daardoor tientallen slachterijen moest sluiten. Vervolgens meldde het Witte Huis dat het om een ransomware-aanval ging. Nu stelt de FBI dat die aanval het werk is van de Revil-groep, die eerder ook wist in te breken bij de Deense schoonmaakgigant ISS en succesvolle aanvallen tegen computerfabrikant Acer en Apple-leverancier Quanta Computer claimde.

JBS heeft inmiddels een nieuwe update over de aanval uitgebracht waarin het laat weten dat de productie in alle fabrieken vandaag zal worden hervat. Details over de aanval en of er losgeld is betaald laat de vleesverwerker niet weten. Eerder maakte het bedrijf bekend dat de back-upservers niet waren getroffen en zouden worden gebruikt voor het herstel van de getroffen systemen. De Amerikaanse fabrieken van JBS zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de rundvleestoevoer in het land.

Het Witte Huis kwam gisterenavond met een nieuwe reactie op de aanval en stelde dat het belangrijk is dat bedrijven hun cybersecurity versterken en de noodzakelijke maatregelen treffen om zich op deze dreiging voor te bereiden. Daarnaast worden er ook vanuit de Amerikaanse overheid maatregelen genomen om de ransomware-infrastructuur te verstoren en aanvallers aan te pakken, aldus een woordvoerder.