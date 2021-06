Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans afgeperst na diefstal cliëntgegevens

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans, dat in twintig Nederlands steden zorglocaties heeft, is afgeperst na diefstal van digitale cliëntgegevens. De gegevens werden gestolen bij it-leverancier Medimo, dat onder andere oplossingen biedt voor medicatieprocessen en het koppelen van verschillende systemen. De afperser dreigde de gestolen data openbaar te maken tenzij er losgeld werd betaald.

Zorgbalans deed aangifte bij de politie en meldde het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens werd een extern securitybedrijf ingeschakeld. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is door de politie een verdachte aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen. Ook nam de politie eigendommen van de verdachte in beslag. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de verdachte de gestolen cliëntgegevens heeft verspreid.