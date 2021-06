Fujifilm schakelt systemen en servers uit na mogelijke ransomware-aanval

Fujifilm, de Japanse fabrikant van filmmateriaal, camera's en gegevensdragers, heeft systemen en servers na een "mogelijke" ransomware-aanval uitgeschakeld. In een verklaring stelt het bedrijf dat het onderzoek deed na een mogelijke inbraak op de servers. Daarop werd een deel van het netwerk uitgeschakeld.

Gisteren ontdekte het bedrijf dat het mogelijk om een ransomware-aanval gaat, maar technische details of verdere informatie is niet gegeven. Daarop is in overleg met verschillende partijen besloten alle getroffen systemen uit te schakelen. Op dit moment wordt de omvang en impact van het incident onderzocht. Fujifilm maakt excuses voor het ontstane ongemak.

In een e-mail aan partners laat Fujifilm weten dat meerdere computers en servers in Japan met malware besmet zijn geraakt en door het uitschakelen van systemen het bedrijf geen bestellingen kan aannemen en verwerken, zo meldt de New Zealand Herald.