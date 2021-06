Google plaatste website NRC jarenlang op zwarte lijst wegens inhoud

Ok ze waren "op de zwarte lijst geplaatst". Maar wat ik niet snap is dat verhaal rond "daar op reageren", want Google

meldt toch helemaal niet dat ze iemand op een zwarte lijst zetten? Dat moet je zelf ondervinden, en ik weet niet hoe

dat bij Google gaat maar het is tegenwoordig populair om dat soort bans "verborgen" te houden, dwz als je zelf kijkt

dan is er niks aan de hand maar anderen zien jou niet. Bijvoorbeeld op Youtube zie je wel je eigen reacties en je eigen

chat messages maar anderen zien die niet. Bij Twitter idem: jij en je volgers zien wel je tweets maar anderen krijgen die

niet te zien zelfs niet als ze er op zoeken.



Wat dat "bedrijven kunnen niet meer op de site adverteren", dat is toch alleen als je voor dat adverteren dan weer Google

in de hand neemt? Iedereen kan een website opzetten en daar advertenties op plaatsen, daar heeft Google niks mee

te maken. En het zou voor veel sites beter zijn om dat adverteren helemaal zelf in de hand te houden dan wel via een

lokaal vertrouwd bedrijf te regelen (een onderdeel van je uitgever ofzo), dan heb je ook niet zo veel last van adblockers e.d.