Britse Conservatie Partij krijgt 11.000 euro boete voor 51 spammails

De Britse Conservatie Partij heeft wegens het versturen van 51 spammails een boete van omgerekend ruim 11.000 euro gekregen. De berichten werden in juli 2019 in naam van Boris Johnson verstuurd nadat hij was verkozen tot premier. In de e-mails stond onder andere een link om lid van de Conservatieven te worden.

51 mensen klaagde bij de Britse privacytoezichthouder ICO dat ze geen toestemming voor marketingmails hadden gegeven. Daarop stelde de toezichthouder een onderzoek in. Daaruit bleek dat de Conservatieve Partij niet duidelijk had bijgehouden op welke basis mensen toestemming hadden gegeven voor het ontvangen van marketingmails, zoals in de Britse privacy en elektronische communicatiewetgeving (PECR) is vastgelegd.

In de laatste week van juli 2019 verstuurde de politieke partij 1,2 miljoen marketingmails. Die waren volgens de ICO niet allemaal in overtreding van de wetgeving, maar het bleek niet mogelijk om vast te stellen wel gedeelte dat is. In het geval van de 51 mensen die klaagden staat vast dat er geen geldige toestemming was gegeven. Zo had de partij de gegevens van personen die zich voor marketingmails hadden uitgeschreven niet goed meegenomen toen het van mailprovider wisselde. Wegens het overtreden van de wet legde de ICO een boete van 10.000 pond op, wat omgerekend 11.600 euro is.