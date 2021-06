Banken publiceren regels voor schadevergoeding bij telefoonspoofing

Vorig jaar wisten criminelen door middel van bankhelpdeskfraude 26,7 miljoen euro van bankklanten te stelen. Afgelopen december besloten banken na overleg met demissionair minister Hoekstra van Financiën om slachtoffers van telefoonspoofing met terugwerkende kracht te vergoeden. Wie voor een vergoeding in aanmerking wil komen moet echter wel een aantal regels volgen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft nu het toetsingscriteria voor coulance bij schade door bankhelpdeskfraude gepubliceerd (pdf). Daarin staat dat slachtoffers die voor een vergoeding in aanmerking willen komen aangifte moeten doen, er sprake is geweest van spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank, het slachtoffer enige vorm van bewijs aanlevert dat er spoofing heeft plaatsgevonden en het slachtoffer een niet-zakelijke klant is.

Banken kunnen echter besluiten niet tot coulance over te gaan of de hoogte van de coulance aan te passen. Dat is het geval wanneer het slachtoffer medeplichtig is aan fraude, het slachtoffer al eerder een vergoeding voor spoofing heeft ontvangen bij dezelfde bank en het slachtoffer onvoldoende meewerkt aan het fraudeonderzoek van de bank.

"Zo zijn er slachtoffers die meerdere specifieke of gerichte boodschappen, waarbij ze door de bank voor fraude of fraudeurs gewaarschuwd werden, hebben genegeerd. Of slachtoffers die zonder zich vragen te stellen of contact op te nemen met de bank grote bedragen onder verdachte omstandigheden overboeken bijvoorbeeld naar meerdere buitenlandse banken", stelt de Nederlandse Vereniging van Banken.

Naast de harde criteria kijken banken ook naar de specifieke feiten en omstandigheden van elke oplichtingszaak. "Banken verwachten daarbij ook van klanten verantwoordelijk gedrag en oplettendheid", aldus de NVB. Van de mensen die vorig jaar werden opgelicht heeft meer dan 96 procent de schade vergoed gekregen. De coulanceregeling geldt niet voor andere vormen van fraude, zoals WhatsAppfraude.