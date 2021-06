WordPress forceert Jetpack-beveiligingsupdate op vijf miljoen websites

De ontwikkelaars van WordPress hebben op vijf miljoen websites een beveiligingsupdate voor de Jetpack-plug-in geïnstalleerd, ook al hadden deze sites het automatisch installeren van updates uitgeschakeld. Jetpack is een plug-in voor het maken en terugzetten van back-ups, blokkeren van spam, scannen op malware, monitoren van up- en downtime, beschermen tegen bruteforce-aanvallen en het inschakelen van tweefactorauthenticatie.

Meer dan vijf miljoen WordPress-sites maken er gebruik van. De plug-in is ontwikkeld door Automattic, het bedrijf achter WordPress.com. Recentelijk werd er een kwetsbaarheid in de plug-in gerapporteerd die nu is verholpen. De ontwikkelaars zijn bang nu de patch beschikbaar is aanvallers de onderliggende kwetsbaarheid zullen vinden en misbruiken.

In samenwerking met het WordPress.org Security Team is daarop besloten de beveiligingsupdate geforceerd uit te rollen. WordPress.org heeft sinds WordPress versie 3.7 de mogelijkheid om beveiligingsupdates voor plug-ins geforceerd te installeren. Vorig jaar liet een WordPress-ontwikkelaar nog weten dat deze optie al vele keren is gebruikt.

Niet iedereen is echter blij met de verplichte update. Zo klagen meerdere gebruikers op Twitter. "Dit soort updates vormen een gevaar waar een systeem zonder toestemming van de gebruiker willekeurig aanpassingen aan een site kan doorvoeren. Dit is met name gevaarlijk in de handen van een bad actor, of een onwetend systeem dat iets met een goede bedoeling doet maar verschrikkelijke resultaten heeft", stelt internetbedrijf NOC.