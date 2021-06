Verdachte in VS aangeklaagd voor ontwikkeling van Trickbot-malware

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 55-jarige vrouw uit Letland aangeklaagd voor het ontwikkelen van code voor de beruchte Trickbot-malware. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. Trickbot is ontwikkeld om onder andere inloggegevens en creditcarddata te stelen en ransomware te installeren. Verschillende grote ransomware-uitbraken worden aan Trickbot toegeschreven.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de vrouw onderdeel van de Trickbot-groep en medeverantwoordelijk voor het infecteren van miljoenen computers wereldwijd. Met gegevens die via Trickbot werden buitgemaakt heeft de groep miljoenen dollars gestolen, aldus de aanklacht. De vrouw zou sinds 2015 onderdeel van de bende uitmaken.

De aanklager stelt dat de vrouw als malware-ontwikkelaar voor de Trickbot-groep werkzaam was en code schreef die werd gebruikt voor het besturen, uitrollen en verwerken van ransomwarebetalingen. Ook zou ze code hebben geschreven waarmee de Trickbot-groep geautoriseerde gebruikers van de malware kon monitoren en ontwikkelde ze tools en protocollen voor de opslag van gestolen inloggegevens.

De vrouw is aangeklaagd voor computerfraude, identiteitsdiefstal en samenzwering om 'wire fraud' en bankfraude te plegen. Op de in totaal negentien aanklachten van de openbaar aanklager staan lange gevangenisstraffen. Zo is de vrouw acht keer aangeklaagd voor bankfraude, waarop voor elke aanklacht een maximale celstraf van dertig jaar staat.