Apple, Google, Microsoft en Mozilla starten groep voor browser-extensies

Apple, Google, Microsoft en Mozilla zijn de WebExtensions Community Group gestart die voor het standaardiseren van browser-extensies moet gaan zorgen. De browserontwikkelaars willen via de groep met een gemeenschappelijke visie voor browser-extensies komen en aan gemeenschappelijke standaarden werken.

Door met een consistent model en een gemeenschappelijke kern van functionaliteiten, API's en permissies te komen moet het eenvoudiger voor ontwikkelaars worden om extensies te maken. Daarnaast moet er een architectuur worden opgezet die voor betere prestaties zorgt, veiliger is en beter bestand is tegen misbruik. Daarbij benadrukken de browserontwikkelaars dat ze zich op de grote lijnen zullen richten en zich niet met elk aspect van het extensieplatform of bestaande implementaties zullen bezighouden.

Verder zal elke browserontwikkelaars zijn eigen extensie-store volledig onafhankelijk blijven beheren, met hun eigen controle en beleid, zo stellen de bedrijven. Die zullen voor hun werkzaamheden gebruikmaken van de ontwerpprincipes van HTML en W3C TAG, waarbij gebruikers, compatibiliteit, prestaties, veiligheid, privacy, portabiliteit, onderhoudbaarheid en duidelijk omschreven gedrag centraal staan.

"Door het bestaande extensiemodel en API's die Chrome, Microsoft Edge, Firefox en Safari ondersteunen als basis te gebruiken zullen we aan een specificatie werken. Het plan is om gemeenschappelijke raakvlakken te vinden en de implementaties dichter naar elkaar toe te brengen en een pad voor de toekomst uit te stippelen", zo stellen Apple, Google, Microsoft en Mozilla. Andere browserontwikkelaars worden uitgenodigd om zich ook bij de groep aan te sluiten.