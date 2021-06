Registraties in centrale vaccinatiedatabase nog altijd niet op orde

Voor de zekerheid toch maar even op de site van het RIVM gekeken:



[quote https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/privacy]

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een landelijk registratiesysteem het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Hiermee worden belangrijke gegevens over de COVID-19-vaccinatie bijgehouden die van belang zijn om de epidemie te bestrijden:



- De vaccinatiegraad: het aantal mensen dat is gevaccineerd en hoeveel % dat bedraagt van de bevolking in Nederland.

- Bijhouden van de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins.

- Calamiteiten, in het geval er iets aan de hand blijkt te zijn moet een arts kunnen nagaan wie met welk vaccin is gevaccineerd.

- De effectiviteit van de vaccinaties.

[unquote]



Bovenstaande kan prima zonder een register worden bijgehouden, namelijk:

- Vaccinatiegraad: Ze kunnen ook gewoon een tellertje bijhouden, +1 i.p.v. deze en deze persoon met dit BSN die hier woont en dit beroep heeft.

- Bijwerkingen: Je kunt dit prima zelf of via de huisarts melden bij Lareb

- Calamiteiten: Zoals met productiefouten in andere producten kan er prima via de media een oproep gedaan worden met verwijzing naar een website met de getroffen lotnummers. Dat lotnummer lees ik dan wel in mijn gele boekje

- Effectiviteit: Geen idee hoe ze dit uit dit register willen halen. Beter lijkt me om de vraag te stellen als je voor een test komt of je al gevaccineerd bent. (Dit doen ze trouwens al)



Nergens wordt er gerept over het digital green certificate.



"Omdat CIMS een bron is voor het digital green certificate dat VWS momenteel ontwikkelt, is het belangrijk dat iedere gevaccineerde die dat wil in CIMS te vinden is", zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging.



De functioncreep is al begonnen.



Ik mag binnenkort voor vaccinatie, ik neem mijn analog yellow International Certificate of Vaccination of Prophylaxis wel mee en dan kijk ik wel of ik nog ooit op reis mag.





https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/privacy