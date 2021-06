Huisartsen kritisch over wetsvoorstel digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Het wetsvoorstel over verplichte digitale gegevensuitwisseling in de zorg zoals het nu door demissionair minister Van Ark van Medische Zorg bij de Tweede Kamer is ingediend moet beter. Dat stelt de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV). Volgens Van Ark worden gegevens in de zorg nog te vaak op papier, per fax of bijvoorbeeld via dvd’s uitgewisseld en dat kan voor problemen zorgen als gegevens niet goed worden overgenomen. Door middel van digitale gegevensuitwisseling moet dit worden voorkomen.

Er zijn dertien gegevensuitwisselingen die als eerste in aanmerking komen om verplicht digitaal te laten plaatsvinden. Het gaat onder andere om 'acute ambulanceoverdracht spoedeisende hulp', 'verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg' en 'beelduitwisseling tussen ziekenhuizen'. Naast medische gegevens gaat het ook om administratieve gegevens, zoals adres, woonplaats, bankgegevens en bsn, en gegevens als burgerlijke staat, levensovertuiging en ziektebeleving.

De LHV is voorstander van het plan. "Volledige interoperabiliteit vergemakkelijkt het veilig en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners. Ook maakt het zorgverleners minder afhankelijk van een specifieke ict-leverancier. Maar het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, gaat die volledige interoperabiliteit niet garanderen."

Het wetsvoorstel stelt eisen aan taal en techniek voor het uitwisselen van gegevens over een patiënt tussen zorgverleners. De huisartsen vinden dat niet voldoende. "Om tot een goede en soepele gegevensuitwisseling te komen, moeten ook afspraken worden gemaakt over de infrastructuur en open koppelingen, zodat de systemen van verschillende zorgverleners met elkaar kunnen verbinden", zo laat de LHV weten.

De organisatie is bang dat wanneer dit niet gebeurt er straks allemaal zorgsystemen zijn die aan de norm voldoen, maar nog steeds niet met elkaar kunnen 'praten'. Ook vreest de LHV dat er door normalisatietrajecten en certificeringen omvangrijke bureaucratie ontstaat en vertraging in andere belangrijke ontwikkelingen zich zullen voordoen.

Onlangs waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het wetsvoorstel het medisch beroepsgeheim kan aantasten. Het zou namelijk zorgverleners in een dwangpositie duwen waardoor hun medisch beroepsgeheim risico loopt. Door in detail te beschrijven welke gegevens zorgverleners digitaal moeten uitwisselen zijn er volgens de privacytoezichthouder in de praktijk maar twee opties. Of alle voorgeschreven gegevens digitaal uitwisselen, of wanneer de zorgverlener vindt dat dit te veel gegevens zijn, helemaal geen data uitwisselen. "Beide opties zijn ongewenst", aldus de AP.