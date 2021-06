"Werkgevers die vaccinatiebonus voor personeel registreren overtreden AVG"

Werkgevers die hun personeel een bonus geven wanneer ze zich laten vaccineren en dit vervolgens registreren overtreden de AVG, zo stellen advocaten en juristen. Sommige bedrijven geven hun medewerkers een vaccinatiebonus wanneer ze zich laten inenten. Deze bonus zal echter moeten worden vastgelegd, waarmee de werkgever in feite registreert dat iemand is gevaccineerd, wat in strijd is met de AVG.

"Op grond van de AVG-wetgeving mag je bijna nooit zelf medische gegevens van de werknemer registreren. Of een werknemer is gevaccineerd zegt iets over de gezondheid en dat valt onder bijzondere persoonsgegevens", zegt arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van Baasz Advocaten tegenover het AD.

Maurits van Buren van Zilver Advocaten ziet dezelfde bezwaren: "Voor de uitvoering van dit soort regelingen is namelijk vereist dat een werkgever direct of indirect vaccinatiegegevens, en daarmee dus ook gezondheidsgegevens, verwerkt. Zoals hiervoor aangegeven, is dit op grond van de AVG niet toegestaan. Ook wanneer de werknemer uitdrukkelijk toestemming geeft hiervoor, lijkt de uitvoering van een dergelijke regeling niet mogelijk,"

Volgens Pascal Besselink, arbeidsjurist bij rechtsbijstandsverlener DAS, is er voor een vaccinatiebonus geen juridische belemmering. "Arbeidsrechtelijk mag het, maar we hebben naast het arbeidsrecht ook te maken met privacyrecht en dat zou uiteindelijk nog wel een behoorlijke hobbel kunnen opleveren", laat hij tegenover BNR weten. Bij de registratie van een vaccinatiebonus zou er namelijk worden geregistreerd wie er is gevaccineerd en dan worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt. "Zou je op enig moment zo'n bonus toekennen en je zou registreren wie van de werknemers die bonus heeft ontvangen en dus gevaccineerd zijn, dan doe je iets dat niet mag. Dus privacyrechtelijk is het wel tricky."

Vaccinatie

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het veel vragen krijgt of werkgevers aan hun werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. "Of iemand wel of niet gevaccineerd is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering geldt", zo stelt de toezichthouder.

Een uitzondering is bijvoorbeeld wanneer een medewerker uitdrukkelijke toestemming zou geven. Deze toestemming moet wel vrij worden gegeven en in arbeidsrelaties ontbreekt die vrijheid vrijwel altijd, laat de AP weten. In de wet staat op dit moment niet specifiek vermeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken. Dat is alleen voorbehouden aan de arbodienst en bedrijfsartsen. "De huidige wetgeving biedt dus geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren", besluit de Autoriteit Persoonsgegevens.