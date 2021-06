AP ontving veertien klachten over werkgevers die personeel digitaal monitoren

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in de eerste elf maanden van vorig jaar veertien klachten ontvangen over werkgevers die hun personeel digitaal monitoren. In sommige gevallen mogen organisaties hun medewerkers digitaal in de gaten houden, zo stelt demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken.

Van de veertien klachten over digitale monitoring die de toezichthouder ontving zijn er drie afgehandeld. Voor één van deze klachten is een gesprek gevoerd met de organisatie om uit te leggen wat de regels zijn. Bij de overige twee afgehandelde klachten is de klager erop gewezen welke stappen hij kan nemen richting de organisatie om het probleem aan te pakken.

De overige elf klachten worden nog door de Autoriteit Persoonsgegevens bekeken, zo laat Koolmees weten op vragen van GroenLinks. Volgens vakbond CNV worden meer dan een half miljoen thuiswerkers via monitoringsoftware door hun werkgever in de gaten gehouden. Het werkelijke getal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen bekend is met de monitoringsoftware.

GroenLinks-Kamerlid Maatoug vroeg de minister om opheldering. "Het is in sommige gevallen toegestaan om werknemers te controleren, maar hieraan zijn wel strikte voorwaarden gesteld om de privacy van werknemers te waarborgen. Bijvoorbeeld als mensen in toenemende mate thuis of op afstand werken", stelt Koolmees. Hij voegt toe werkgevers wel goed moeten beargumenteren waarom het noodzakelijk is om werknemers te controleren.

Daarnaast moet de werkgever duidelijk maken waarom het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het belang van het recht op privacy van de werknemer. Ook moet de werkgever de werknemer vooraf informeren dat er gecontroleerd kan worden. Volgens Koolmees zijn gegevens die via monitoringsoftware worden verkregen direct te linken aan individuele medewerkers. "Om deze reden zijn deze gegevens te beschouwen als persoonsgegevens in de zin van de AVG", aldus de minister.

Maatoug wilde verder van Koolmees weten welke maatregelen hij wil nemen om de "negatieve trend" wat betreft monitoring van werknemers te keren. Daarop herhaalt de minister dat monitoring in sommige gevallen is toegestaan. "Werkgevers moeten zich daarbij houden aan diverse voorwaarden, zodat de privacy van werknemers gewaarborgd is. Het is aan werkgevers en werknemers gezamenlijk om goede afspraken te maken over de eventuele (digitale) controle en daar invulling aan te geven. Daarin heb ik geen rol."