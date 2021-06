FBI neemt deel van betaald losgeld Colonial Pipeline in beslag

De FBI heeft een deel van het losgeld dat de Colonial Pipeline Company aan een ransomwaregroep betaalde via een gerechtelijk bevel in beslag genomen, zo liet het Amerikaanse ministerie van Justitie gisterenavond tijdens een persconferentie weten. Op wat voor manier het geld in beslag kon worden genomen is echter onbekend.

Colonial Pipeline betaalde vorige maand 4,4 miljoen dollar in bitcoin om weer toegang tot versleutelde bestanden te krijgen. Aanvallers hadden via een gelekt vpn-wachtwoord toegang tot de systemen gekregen en konden die vervolgens versleutelen. Ook zou er honderd gigabyte aan data zijn buitgemaakt.

De Amerikaanse opsporingsdienst zag dat de criminelen een deel van het losgeld, 63,7 bitcoins, naar een specifiek bitcoin-adres overmaakten. De FBI had van dit adres de private key en kon zodoende het geld in beslag nemen, aldus het ministerie. Hoe de private key in handen van de FBI is gekomen laat het ministerie niet weten.

De actie om het geld in beslag te nemen werd uitgevoerd door de recent gelanceerde Ransomware and Digital Extortion Task Force van de Amerikaanse overheid. Het was de eerste operatie van de taksforce, die ransomware-aanvallen moet onderzoeken, verstoren en vervolgen. De FBI liet vorige week nog weten dat het onderzoeken naar ransomware-aanvallen een topprioriteit heeft gemaakt.