Grapperhaus wil eerder dna-materiaal van verdachten kunnen afnemen

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat het mogelijk wordt om eerder van verdachten in het strafproces dna-materiaal af te nemen. Op dit moment wordt volgens de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden dna-materiaal afgenomen zodra iemand is veroordeeld voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is.

In de praktijk wordt volgens het ministerie van 87 procent van de personen die verplicht zijn dna-materiaal af te staan, ook daadwerkelijk hun dna-materiaal afgenomen en hun dna-profiel in de dna-database voor strafzaken opgenomen. "Omdat celmateriaal pas na veroordeling wordt afgenomen, blijft een deel echter onvindbaar", aldus het ministerie.

Grapperhaus liet onderzoek uitvoeren of dna-materiaal eerder kan worden afgenomen wanneer mensen nog niet zijn veroordeeld. Op basis van het onderzoek stelt de minister dat dit mogelijk is en heeft hij nu een wetswijziging aangekondigd. Die maakt het mogelijk om van iedere aangehouden verdachte dna-materiaal af te nemen die na verhoor of in afwachting van zijn rechtszaak op vrije voeten wordt gesteld, maar nog wel verdachte blijft van een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is.

Bij een veroordeling zal het dna-materiaal, als de officier van justitie hiervoor een bevel geeft, worden gebruikt voor het maken van een dna-profiel. Wanneer de verdachte niet langer meer verdachte is wordt het opgeslagen dna-materiaal vernietigd. Grapperhaus stelt dat een goede ict-voorziening een absolute randvoorwaarde is om meer dna-materiaal af te kunnen nemen, te verwerken en zo nodig te vernietigen.