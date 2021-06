Apple kondigt Private Relay, privacyrapportage voor apps en e-mailaliassen aan

Apple heeft tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC allerlei diensten en opties aangekondigd die de privacy van gebruikers moeten beschermen, waaronder Private Relay, dat meer privacy dan een normale vpn-verbinding moet bieden, een privacyrapportage voor apps en e-mailaliassen.

Via App Privacy Report kunnen gebruikers zien hoe vaak elke app de afgelopen zeven dagen permissies heeft gebruikt voor het benaderen van locatiegegevens, foto's, microfoon en contacten. Aan de hand van deze informatie kunnen gebruikers volgens Apple zien of dit wel nodig is. Ook kunnen gebruikers door een overzicht van third-party domeinen waarmee de app verbinding maakt zien met wie hun data is gedeeld.

Tevens kondigde Apple ook iCloud+ aan, een betaalde dienst die onder andere Private Relay biedt. Bij het gebruik van Safari zorgt deze dienst ervoor dat alle verzoeken van gebruikers via twee gescheiden internet relays lopen. De eerste relay geeft de gebruiker volgens Apple een "anoniem ip-adres" dat aan hun regio is gebonden. De tweede relay ontsleutelt het webadres dat de gebruiker wil bezoeken.

Door deze scheiding wordt de privacy van gebruikers beschermd omdat er geen entiteit is die zowel de gebruiker kan identificeren als weet welke website hij bezoekt. Ook Apple stelt dat het de browsegegevens van gebruikers niet kan zien en Private Relay daarom geen vpn-dienst is.

Een andere nieuwe privacyfeature van iCloud+ is Hide My Email. Deze dienst is aanwezig in Safari, iCloud-instellingen en de Mail-app. Het laat gebruikers een e-mailalias genereren waardoor ze niet hun eigen e-mailadres aan organisaties of websites hoeven te geven. De feature zal als update voor iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey en iCloud.com beschikbaar komen.

Verder zal de Mail-app van Apple voortaan trackingpixels blokkeren. Daarnaast gaat de Intelligent Tracking Prevention in Safari het ip-adres van gebruikers voor trackers verbergen. Tevens zal het via "secure paste" mogelijk worden om zonder waarschuwing informatie van de ene app te kopiëren en te plakken in een andere app en kan via "share current location" de locatie éénmalig met een app worden gedeeld.